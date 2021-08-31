CHP’den Emniyet’e teşekkür

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser nezdinde tüm birim amirlerine ve polis memurlarına teşekkür etti.

Teşekkür ziyaretine; Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri Duran Arslan, Ali Bükücü ve Burhan Erdem de katıldı.

(Süleyman ERDEN)

