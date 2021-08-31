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CHP’den Emniyet’e teşekkür
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum ziyareti sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini alarak herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden ziyaretin huzur ve sükunet ortamında gerçekleşmesini sağlayan Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Güncel 31.08.2021, 22:51
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CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser nezdinde tüm birim amirlerine ve polis memurlarına teşekkür etti.
Teşekkür ziyaretine; Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri Duran Arslan, Ali Bükücü ve Burhan Erdem de katıldı.
(Süleyman ERDEN)
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