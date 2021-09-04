CHP’den Emekliler Derneği’ne ziyaret

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı ve beraberindeki dernek yöneticileri tarafından ağırlanan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız derneğin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Emekliler Derneği Başkanı Kınıklı nazik ziyareti için Tahtasız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

