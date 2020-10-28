CHP’den Emekliler Derneği’ne ziyaret
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı yöneticilerle, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret ettiler.
Güncel 28.10.2020, 00:32
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Emekliler Derneği’nde konukları, Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, İdari Sekreter Ali Ildırar ve Eğitim Sekreteri Serpil As ağırladı. (Haber Merkezi)
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