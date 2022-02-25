CHP’den Defterdar Sercan’a Vergi Haftası ziyareti

Defterdar Durak Sercan ile bir süre sohbet ederek Vergi Haftası’nı kutlayan Tahtasız ve beraberindekiler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Defterdar Sercan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkür etti.

Ziyarete; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yapan İl Muhasibi Necdet Biçer ile Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut da katıldı. (Haber Merkezi)

