CHP’den Defterdar Sercan’a Vergi Haftası ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 21-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl 33.’sü kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Çorum Defterdarlığı’nı ziyaret etti.
Güncel 25.02.2022, 18:40 25.02.2022, 18:42
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Defterdar Durak Sercan ile bir süre sohbet ederek Vergi Haftası’nı kutlayan Tahtasız ve beraberindekiler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Defterdar Sercan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkür etti.
Ziyarete; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yapan İl Muhasibi Necdet Biçer ile Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut da katıldı. (Haber Merkezi)
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