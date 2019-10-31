CHP’den “Cumhuriyet” yürüyüşü

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Yürüyüşüne” bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Bahabey Caddesi İpek Taksi kavşağından başlayan yürüyüş, Bahabey Caddesi boyunca devam ederken, Atatürk Anıtı’nda son buldu. CHP’liler, daha sonra Fener Alayı’na katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Anıt’a kadar yürüdüler. Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından katılımcılar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Yürüyüşe; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, eski Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, il ve merkez ilçe yönetimi, il genel ve belediye meclisi üyeleri, gençlik ve kadın kolları, eski il başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atan katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayarak, Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha saygı ve minnet duygularını yansıttı.

Atatürk Anıtı’nda toplanan kalabalığa hitap eden İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Cumhuriyet’in kazanımlarının takipçisi olacaklarını, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacaklarını ifade ederek, tüm katılımcıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

(Yusuf ÇINAR)