CHP’den Cumhuriyet Yürüyüşü

Bahabey Caddesi İpek Taksi kavşağından başlayan ve Atatürk Anıtı’na kadar devam eden yürüyüş, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi ile tamamlandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptıktan sonra tüm katılımcılara teşekkür etti.



Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile kahramanlık türküleri ve marşlar eşliğinde yürüyen yurttaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Ön saflarda dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan katılımcılar, renkli görüntülere sahne oldu.

Covid-19 salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan yürüyüşte Emniyet Müdürlüğü görevlileri de güvenlik önlemleri aldı.

Yürüyüş sırasında ve Atatürk Anıtı’nda katılımcılara seslenen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “29 Ekim 1923 yalnızca Cumhuriyetin ilanı değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun sembolüdür. Fikri hür, vicdanı hür Türkiye’dir.



Benim için Cumhuriyet, her türlü kahramanlıktan içeri süzülen parlak bir ışıktır.

Benim için Cumhuriyet, ilimdir, akıldır, düşüncede ve bilgide özgür olmaktır.

Benim için Cumhuriyet, birlikte kurulan, birlikte korunan, halkın sürekli egemenliği ve iradesidir.

Benim için Cumhuriyet, ülkesi için korkusuzca durmadan çalışan, gerektiğinde canını feda edendir.

Benim için Cumhuriyet, bir çift mavi gözün sonsuzluğunda yol almaktır.

Atam, iki büyük eserinize, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne Türk gençliği olarak ilelebet sahip çıkacağız.

Cumhuriyeti bize armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Tahtasız, yürüyüş sırasında gerekli önlem ve tedbirleri alan Emniyet personeline de teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki parti yöneticileri, apartmanların balkonlarından ve yoldan geçen araçlarından yürüyüş konvoyunu selamlayan vatandaşların bayramını kutladı.

Buluşmaya; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)