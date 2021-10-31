CHP’den Cumhuriyet Balosu
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle balo düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıldönümü nedeniyle Cuma akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Balosu büyük bir katılımla coşkuyla gerçekleşti.
Güncel 31.10.2021, 19:43
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Cumhuriyet sevdalılarının buluştuğu gece renkli görüntülere sahne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajlarıyla Çorumlulara selam yolladığı geceye CHP Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye Değişim Partisi il başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli eşleriyle katıldı.
CHP İl Başkanlığı’nın gecesi ile ilgili ayrıntılı haberi yarın ÇORUM HABER’de bulabilirsiniz.
(Volkan SINAYUÇ)
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