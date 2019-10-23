CHP’den Cumhuriyet Balosu

CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 96. Yıl Cumhuriyet Balosu’nun 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 19.30’da Güleryüz Düğün Salonu’nda yapılacağını bildirdi.

Tüm partilileri ve Çorum halkını Cumhuriyet Balosuna davet eden Tüfekçi, “Cumhuriyetin ilk yıllarında Büyük Önder Atatürk’ün başlattığı ‘Cumhuriyet Balosu’ coşkusunu yeniden yaşamayı ve Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkan tüm dostlarımızı bir araya getirmeyi amaçladığımız bu özel geceye katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır” ifadesini kullandı.

Geceyle ilgili bilet temin etmek isteyen veya detaylı bilgi almak isteyenler 0364 224 67 59 nolu telefonu arayabilecek. (Haber Merkezi)