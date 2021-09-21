CHP’den Çorum Pancar Ekicileri Kooperatif ziyareti

Kooperatif Başkanı Ahmet Pehlivan ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve Tokgöz, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Çorum programına katılımlarından dolayı teşekkürlerini paylaştı.

Tahtasız, pancar üreticilerinin sorunları ve talepleri hakkında da bilgi alarak istişarelerde bulundu.

Ziyarete İl Başkan Yardımcısı Ali Bükücü de katıldı.

Kooperatif Başkanı Pehlivan, ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.(Haber Merkezi)

