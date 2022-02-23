CHP’den Best Petrol’e kutlama
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Savaş Özdemir’in sahibi olduğu Best Petrol firmasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 23.02.2022, 18:37
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Çorum’da yeni açılan Best Petrol’ü ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, firma sahiplerine hayırlı-uğurlu olsun dileklerini ileterek bol kazançlar diledi.
Ziyarete Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ile CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal katıldı.
(Uğur GÖRKEM)
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