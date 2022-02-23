CHP’den Best Petrol’e kutlama 

Çorum’da yeni açılan Best Petrol’ü ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, firma sahiplerine hayırlı-uğurlu olsun dileklerini ileterek bol kazançlar diledi.

Ziyarete Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ile CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal katıldı.

(Uğur GÖRKEM)

