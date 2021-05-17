CHP’den Bektaş’a kutlama 

CHP heyeti, Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile bir süre görüşerek köylere yapılan çalışmaları değerlendirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’a görevinde başarılar dileyen CHP İl Başkanı Tahtasız, “Çorum’un tüm bölgelerine, tüm köylerine eşit şekilde hizmet edeceğinize inancımız tamdır. Halkımızın yararına yapılacak her türlü yatırım ve çalışmada yanınızda olacağız. Karşılıklı istişare ve diyalog halinde hizmetlerin artarak devam etmesine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Bektaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

Ziyarette İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte; İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ile Meclis Üyeleri; İlhami Türksal, Suat Atalay, Özcan Çetin, Sadetin Akgül ve Engin Demir de hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

