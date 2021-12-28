CHP’den Bayat Mahallesi ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Merkez Bayat Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret ederek mahallenin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Nazik Bulut ve Erkan Özbal ile birlikte Bayat Muhtarlığını ziyaret ederek Muhtar Fikret Külcü ile bir süre sohbet etti. Muhtar Külcü, mahallenin imar sorunlarından bahsederek, çözüm konusunda CHP Belediye Meclisi grubundan da destek istedi. Külcü ayrıca otobüs seferlerinin artırılmasını ve hatlarla ilgili sorunların çözülmesini istedi.

Muhtar Külcü, Tahtasız ve beraberindekilere yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

