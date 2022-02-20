CHP’den Baro Başkanı Av. Kalıpçı’ya kutlama
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Barosu Başkanlığı’na seçilen Av. Turan Kalıpçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 20.02.2022, 18:44
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Mevcut Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar'ın Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesinden dolayı Çorum Barosu Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda Başkanlığa Av. Turan Kalıpçı’yı seçmişti.
CHP İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan ve Ali Bükücü’nün de hazır bulunduğu ziyarette İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, Baro Başkanı Kalıpçı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Turan Kalıpçı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri ise CHP heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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