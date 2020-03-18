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CHP’den Atatürk Anıtı’na çelenk

CHP Çorum İl Örgütü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 

CHP’den Atatürk Anıtı’na çelenk

CHP Çorum İl Örgütü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 

18 Mart 2020 Çarşamba 15:08
CHP’den Atatürk Anıtı’na çelenk

CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, çelenk sunumundan sonra yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün günümüzden tam 105 yıl önce askerlerine dönüp ‘ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum, biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir’ dediği gündür 18 Mart. Bu emrin neticesinde ikiyüzellibin şehit vererek yedi düvele ‘Çanakkale Geçilmez’ sözü ezberlettirmiştir.


Kurtuluş savaşında bu toprağın bağrında kefensiz yatan ve bugün bu cennet vatanda yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yine gerek yurt içinde gerek yurt dışında hain terör örgütleriyle kahramanca mücadele ederken şehit düşen askerlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu mücadele sırasında bu vatan için gazi olan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatanın insanları sizlere minnettardır. Biliyoruz ki ülkemizin huzuru ve mutluluğu bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin geride bıraktıklarının huzurundan geçer.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde büyük zaferin tüm kahramanlarını, bu topraklar için toprağa düşmüş pak alınları öpülesi tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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