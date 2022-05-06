CHP’den “Anneler Günü” etkinliği 

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, partide biraraya geldiği İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları yönetici ve üyelerinin günlerini kutlayarak tüm Çorumlu kadınları etkinliğe davet etti.

CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği etkinlikte Anneler Günü ile ilgili konuşmaların yapılacağı, şiirlerin okunacağı, katılımcıların müzik eşliğinde hoşça vakit geçirebileceği dile getirildi.

Etkinliğin davetiyelerinin ise parti binasından veya Kadın Kolları yöneticilerinden temin edilebileceği vurgulandı.

(Uğur GÖRKEM)

