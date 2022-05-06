CHP’den “Anneler Günü” etkinliği
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında yarın (07 Mayıs 2022 Cumartesi) saat 13.00’de Çırağan Sarayı’nda bir program düzenlenecek.
Güncel 06.05.2022, 18:49
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CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, partide biraraya geldiği İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları yönetici ve üyelerinin günlerini kutlayarak tüm Çorumlu kadınları etkinliğe davet etti.
CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği etkinlikte Anneler Günü ile ilgili konuşmaların yapılacağı, şiirlerin okunacağı, katılımcıların müzik eşliğinde hoşça vakit geçirebileceği dile getirildi.
Etkinliğin davetiyelerinin ise parti binasından veya Kadın Kolları yöneticilerinden temin edilebileceği vurgulandı.
(Uğur GÖRKEM)
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