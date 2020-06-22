CHP’den anlamlı Babalar Günü ziyaretleri

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Babalar Günü nedeniyle oldukça anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP’li yöneticiler; Gazi Hacı Erdemir, Gazi Ömer Öncül, şehidimiz Ömer Faruk Darbaş’ın babası Zekeriya Darbaş, şehidimiz Jandarma Astsubay Bekir Eren Deniz’in babası, aynı zamanda Çorum Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz ile CHP eski il başkanlarından, yıllardır partiye büyük emek ve hizmetleri dokunan Gazi Özkubat’ı evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında günün anısına birer hediye takdim eden İl Başkanı Mehmet Tahtasız, babalar gününü kutladı.

Tahtasız ve beraberindekiler, şehit yakınları ve gazilerin sorun ve taleplerini de dinleyerek, “her zaman yanınızdayız” mesajı verdiler.

(Haber Merkezi)