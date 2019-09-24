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CHP’den Alaca ve Dodurga ilçelerinde danışma toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Boğazkale ile başlayan ilçe danışma toplantılarına Alaca ve Dodurga ile devam etti.

CHP’den Alaca ve Dodurga ilçelerinde danışma toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Boğazkale ile başlayan ilçe danışma toplantılarına Alaca ve Dodurga ile devam etti.

24 Eylül 2019 Salı 22:10
CHP’den Alaca ve Dodurga ilçelerinde danışma toplantısı

Alaca ve Dodurga’da gerçekleştirilen ilçe danışma toplantısına İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak, Hüseyin Gül, Bağdat Erzurumlu, Sefa Batak, İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, İl Özel Kalemi Rabia Duman, Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç, Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer, Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül ve ilçe yöneticileri katıldı.

Danışma toplantısında ilçelerin sorunları masaya yatırılırken, partinin iktidar olması için yapılacak çalışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

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