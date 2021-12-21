CHP’den aile destek sigortası projesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri Aile Destekleri Sigortası Projesi'ni tanıttı.

CHP Çorum İl ve İlçe Kadın Kolları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tanıtımını yaptığı Aile Destek Sigortası lansmanının tanıtımına katılım sağladı.

Aile Destekleri Sigortası Lansmanı İstanbul Ataköy'de gerçekleştirildi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın milletvekilleri, PM ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 81 il kadın kolları ve ilçe kadın kolları başkanları katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tanıtımını yaptığı Aile Destek Sigortası lansmanının tanıtımına Çorum’dan da İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez ilçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ile 9 ilçenin kadın kolları başkanları katıldı.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız tarafından İstanbul’a yolcu edilen kadınlar, tanıtım toplantısında Çorum’u temsil etti.

Toplantıda projeyi tanıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destek Sigortasının esas amacının güvenli yurttaş, güvenli toplum ve güvenli geleceği tesis etmek olduğunu vurgulayarak, “güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destek sigortası kurumu kurulacak. Aile destekleri sigortası önce ev hanımlarını desteklemektedir. Sosyal yardımların bütçe içindeki payı en az iki katına çıkarılacak. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlılara özel destek paketleri sağlanacak. Her aileye aile yapısına uygun özelleştirilmiş destek modeliyle yoksulluk sınırı altında hane kalmayacak. Bu proje halkımızın refahını ve huzurunu sağlayacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)

