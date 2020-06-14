CHP’den Ahmetoğlan Köyü’ne geçmiş olsun ziyareti

Ametoğlan Köyünde Hanım Güneş’e ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında ev, ahır, samanlık, traktör ve ev eşyaları tamamen yandı.

Can kaybının olmadığı yangında büyük miktarda maddi hasar oluştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Ahmetoğlan Köyü’nü ziyaret ederek yangın yerinde incelemeler yaptı, yangınzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Sami Kılıç’ın kayınvalidesi 86 yaşındaki Hanım Güneş’in evinde, evde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktığı öğrenildi.

Köy muhtarı Mehmet Kantar ve yangınzede aileden durum hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Tahtasız, hasar tespitlerinin yapılması, yaraların en kısa zamanda sarılması için gereken yardım ve desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Tahtasız, Muhtar Mehmet Kantar’a da ilgisi ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Muhtar Kantar ve yangınzede aile ise CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekilere bu zor günde yanlarında olduklarından dolayı teşekkür ettiler.