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CHP’den afetzedelere “geçmiş olsun” ziyareti

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Narlı Köyü'nde meydana gelen hortum faciasının ardından köy sakinleri yaralarını sarmaya çalışıyor. Köyde çok sayıda evin çatısını uçuran ve ağaçları yerinden söken hortum deyim yerindeyse taş üstünde taş koymamış.

CHP’den afetzedelere “geçmiş olsun” ziyareti

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Narlı Köyü'nde meydana gelen hortum faciasının ardından köy sakinleri yaralarını sarmaya çalışıyor. Köyde çok sayıda evin çatısını uçuran ve ağaçları yerinden söken hortum deyim yerindeyse taş üstünde taş koymamış.

14 Haziran 2019 Cuma 22:10
CHP’den afetzedelere “geçmiş olsun” ziyareti

Yaşanan üzücü olayın ardından CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi beraberinde İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve Meclis üyesi Suat Atalay’la birlikte Narlı’ya giderek, hortum nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Köy sakinlerinden yaşanan olayla ilgili bilgi alan CHP İl Başkanı Tüfekçi, CHP olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarının mesajı verdi. Bu tür doğa olaylarının bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Tüfekçi, devletin de üzerine düşeni yapacağından şüphelerinin olmadığını söyledi.

Bazı köy sakinleri ise ilgisizlikten şikâyet ederek, zararlarının karşılanmasını istediler. Acil Afet Müdürlüğü’nün köyde hasar tespit çalışması yapmadığını ve ihtiyaçlarının olup olmadığını sormadığını savunan köy sakinleri, “Suriyeli olsaydık bu tür muamele görmezdik. Hizmetlerin en güzelini alırdık. İlgi görürdük. Ne yazık ki bizler Suriyeli değiliz, Türk’üz” diye dert yandılar.

Bunun üzerine CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, bazı yetkililerle telefonda görüşerek, köylülerin serzenişini, istek ve taleplerini aktardı.

(Haber Merkezi)

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