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CHP’den ADD’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticisi Meftun Karatepe ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Güncel 01.11.2020, 17:56
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CHP’den ADD’ye ziyaret

Tahtasız ve beraberindekiler, Dernek Başkanı Uğur Demirer ile bir süre sohbet ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını kutladı.
Demirer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız, Tokgöz ve Karatepe’ye teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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