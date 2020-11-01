CHP’den ADD’ye ziyaret

Tahtasız ve beraberindekiler, Dernek Başkanı Uğur Demirer ile bir süre sohbet ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını kutladı.

Demirer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız, Tokgöz ve Karatepe’ye teşekkür etti. (Haber Merkezi)