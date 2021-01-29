CHP’den ADD ziyareti

Çorum’da bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Ersever, ADD Çorum Şubesi’ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı Uğur Demirer ile bir süre görüştü.

Ziyarete; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ve bazı parti yöneticileri de katıldı.

Ziyarette “Yaşam Hak” projesinin içeriği hakkında istişarelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)