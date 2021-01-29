CHP’den ADD ziyareti
CHP Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Aliye Timisi Ersever, beraberinde Çorum İl Örgütü yöneticileri ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.
Güncel 29.01.2021, 22:43
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Çorum’da bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Ersever, ADD Çorum Şubesi’ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı Uğur Demirer ile bir süre görüştü.
Ziyarete; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ve bazı parti yöneticileri de katıldı.
Ziyarette “Yaşam Hak” projesinin içeriği hakkında istişarelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)
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