CHP’de yeni üyelere rozet
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl örgütü, yeni katılımlarla her geçen gün büyümeye, iktidar yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor.
Güncel 25.10.2021, 19:19
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CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, partiye yeni katılan kadınların rozetini taktı. CHP İl Kadın Kolları Başkanlığının organizesi ile partiye yeni katılan kadın üyelere rozet takma töreni düzenlendi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, yeni üyelerin rozetini takarak “hayırlı-uğurlu olsun” dileklerini paylaştı.
Tahtasız, CHP'nin iktidara adım adım yürüdüğünü belirterek, kadın kollarının çalışmalarının başarının yakalanmasında büyük önem taşıdığını, kadınların siyasette, ticarette, kamu yönetiminde, hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almasını arzu ettiklerini anlatarak, yeni katılan üyelere başarılar diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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