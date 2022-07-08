CHP’de Öbek eğitimi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gerek partiye üye kazandırılması, gerekse de sandık güvenliği konusunda genel merkezin daha fazla görev ve inisiyatif alması için harekete geçti. Bu doğrultuda illerde öbek eğitimleri düzenleniyor.

CHP İl Örgütü’nün düzenlediği “Öbek Eğitimi” programı, parti binasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Eğitim programına konuşmacı olarak önceki dönem parti yöneticilerinden, eğitmen Arslan Kaya katıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitim programına parti yöneticiler iile bazı üyeler katıldı. Tahtasız, eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, il ve merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri öbek eğitiminde hazır bulundu.

Mehmet Tahtasız, verdiği bilgiler ve katkısı nedeniyle Eğitmen Arslan Kaya’ya teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

