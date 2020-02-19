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CHP’de Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın

CHP Çorum Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Filiz Aydın Seçildi.

CHP’de Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın

CHP Çorum Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Filiz Aydın Seçildi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:29
CHP’de Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın

CHP Merkez İlçe Kadın Kolları’nın olağan kongresi dün parti binasında gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen olağan kongrede divan başkanlığına Satı Tüccar getirildi. CHP İl Başkanlığı’nda Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu'nda başlayan seçimler saat 13.30'da tamamlandı.

Kongrede Merkez İlçe Kolları Başkanlığı’na Filiz Aydın seçilirken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Birsel Karıncalı, Hanım Ergül, Seliha Beker, Satı Karakaya, Fadime Alkan, Asuman Şen, Nadire Meriç, Reyhan Bolat, Leyla Küçükbayatlılı, Mehtap Güneş.”

(Taner ŞİMŞEK)

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