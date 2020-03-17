CHP’de “koronavirüs” tedbirleri

Yaşanan salgın nedeniyle alınan tedbirler konusunda bir açıklama yapan Tahtasız, “Ülkemize, halkımıza, esnafımıza çok geçmiş olsun. İnşallah alınan tedbirlerle sağduyulu davranarak bu zor süreci el birliği ile bilim ve ilim ışığında kısa sürede atlatırız” dedi.

CHP’de koronavirüsün yayılma riskine karşı birçok etkinliğin iptal edildiğini açıklayan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Koronavirüs nedeni ile 28/29 Mart’ta yapılacak olan kurultayımız ve 19 Mart’ta il binamızda yapılacak olan il gençlik kolları başkanlık seçimi ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.

Yaşanan salgın hastalık nedeniyle, il ve ilçe başkanlıklarımızda gerçekleştirilecek tüm toplantı ve etkinlikler ertelenmiş olup, bu süre zarfında parti binalarımızda toplu ziyaretçi kabulü yapılmayacağını duyurur anlayışınız için teşekkür ederim.” (Taner ŞİMŞEK)