CHP’de İl Başkanlığı’na Mehmet Tahtasız seçildi

Yaklaşık 3 aydır süren kongre süreci, Devlet Tiyatrosu Salonu’nda toplanan 37. Olağan İl Kongresi ile tamamlandı.

109 delege, Merkez İlçe Kongresi’nde belirlenen 174 delege ve 17 doğal olmak üzere toplam 300 delegenin katıldığı kongrede İl Başkanlığı için Mehmet Tahtasız ve Güngör Atak yarıştı. 300 delegeden 275’inin oy kullandığı kongre sonucunda 175 delegenin oyunu alan Mehmet Tahtasız CHP İl Başkanlığı’na seçilirken, Güngör Atak ise100 oy aldı.

Divan Başkanlığı’na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, kâtip üyeliklere ise Necati Şimşek, Seval Demir ve Uğur Eke’nin getirildiği kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kongreye CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, eski il ve merkez ilçe başkanları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Gelir-gider bilançosu, çalışma raporu ve yönetimin ibra edilmesinden sonra sırasıyla söz alan üyeler, görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

Başkan adaylarının kısaca kendilerini tanıtmasının ardından seçimlere geçildi. Blok liste usulü ile yapılan seçimde Mehmet Tahtasız, 175 oy alarak CHP İl Başkanlığı’na seçildi.

Tahtasız’ın yönetimi Celal Uysal, Necdet Biçer, Ferda Suiçmez, Ümit Er, Veli Uysal, Duran Keçeci, Günsel Yetik Erlik, Kenan Sır, Duran Arslan, Ertuğrul Demiran, Aydın Taşkın, Taylan Yücel, Utku Ulaş Taşar, Satı Ayas, Ali Özgür, Nil Şeyda Şahinöz, Sakine Sevil Palas, Satı Özkan, Gülsen Gülbahçe ve Tülay Güngör’den oluştu.

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Arap Ali Bükücü, Meftun Karatepe, Burhan Erdem, Mehmet Yavşan, Osman Soylu, Muharrem Madak, Arap Ali Çakmak, Arif Can Akbal, Zeynep Kübra Barkaç, Hüseyin Kaynak, Nihat Karalar, Feza Piroğlu Ünaldı, Alev Çam, Hüseyin Kızılkaya, Sedat Ceylan, Serdar Bolat, Cuma Gümüş, Aysun İspir, Bünyamin Dede, Cuma Çemrek seçilirken, kurultay delegeleri ise Mehmet Tahtasız, Ulaş Tokgöz, Özgür Kılıç, Muharrem Bozdoğan, Dinçer Solmaz, Ali Rıza Yıldırım, Haydar Saran ve Dudu Sır’dan oluştu. (Taner ŞİMŞEK)