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CHP’de devir-teslim töreni

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Ulaş Tokgöz, mazbatasını aldıktan sonra parti binasında düzenlenen devir-teslim töreniyle birlikte görevine resmen başlamış oldu.

CHP’de devir-teslim töreni

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Ulaş Tokgöz, mazbatasını aldıktan sonra parti binasında düzenlenen devir-teslim töreniyle birlikte görevine resmen başlamış oldu.

31 Ocak 2020 Cuma 20:14
CHP’de devir-teslim töreni

İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve çok sayıda partilinin hazır bulunduğu törende konuşan Merkez İlçe eski Başkanı İsmail Kalender, CHP’de bir bayrak değişiminin yaşandığını ifade ederek, “Ulaş Tokgöz ve ekibi bu bayrağı daha da ileriye taşıyacaktır. Bugünkü devir-teslim yeni bir başlangıçtır” dedi.

Tokgöz ise CHP’de sadece isimlerin değiştiğini, davanın ise devam ettiğini kaydederek, “Bu zamana kadar emeği geçen tüm partililerime, İsmail Kalender’e, İl Başkanımıza ve CHP’li yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak-hukuk ve adalet mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ise 13 ilçe kongresinin tamamlandığını söyleyerek, İl Kongresi’nin ise 23 Şubat’ta toplanacağını söyledi. Tüfekçi, Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Ulaş Tokgöz ve ekibini teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından İsmail Kalender, parti anahtarını ve defterlerini Ulaş Tokgöz’e devretti.

(Taner ŞİMŞEK)

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