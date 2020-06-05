CHP’de değerlendirme toplantısı

Parti binasında Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın başkanlığında yapılan toplantıda parti içi çalışmalar değerlendirilerek, ileriye yönelik yol haritası belirlendi ve hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Aylık olağan toplantıya; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve Belediye Meclis Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke katıldı.

(Haber Merkezi)