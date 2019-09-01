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CHP’de danışma toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Örgütü’nün danışma toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

CHP’de danışma toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Örgütü’nün danışma toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

01 Eylül 2019 Pazar 23:57
CHP’de danışma toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Örgütü’nün danışma toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda yapılan danışma toplantısına CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, eski il ve merkez ilçe başkanlarıyla partililer katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda 31 Mart seçimlerinin sonuçları masala yatırılırken, önümüzdeki sürece ilişkin olarak da yol haritası belirlendi. (Haber Merkezi)

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