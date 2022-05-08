CHP’de coşkulu “Anneler Günü” 

Programın açılış konuşmasını yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, bir toplumun değerini oluşturan, o toplumu üreten, çoğaltan, geçmişten geleceğe köprü kuran; eğitimsizliğin, hukuksuzluğun, yoksulluğun yükünü taşıyan fedakar ve cefakar kadınlar olduğunu belirterek, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Programda konuşan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, anneliğin hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sahne alan yerel sanatçı Tuğçe Kılıç, sevilen türküleri seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan programda salonu dolduran kadınlar, gönüllerince eğlendi.

(Nurdan AKBAŞ)

