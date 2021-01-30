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CHP’de 3 milletvekili partilerinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasındaki rahatsızlıklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Güncel 30.01.2021, 00:39
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CHP’de 3 milletvekili partilerinden istifa etti

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşen Çelebi, Aksoy ve Özel ortak basın toplantısı ile istifa ettiklerini duyurdu. TBMM’de açıklamada bulunan üç isim partinin politikasından rahatsız olduklarını bir kez daha vurguladı. Çelebi, Aksoy ve Özel'in istifasından sonra CHP'nin TBMM'deki koltuk sayısı ise 138'den 135'e düştü.

Muharrem İnce yeni kuracağı parti için çalışmalarına devam ederken, CHP'den bazı vekillerin kendi partisine geçeceğini iddia etmişti. Özel, Çelebi ve Aksoy İnce'ye yakınlığı ile bilinirken, bu üç ismin yeni partide siyaset hayatına devam edeceği iddiaları ise güçlendi. Ayrıca CHP'den bazı milletvekillerinin de istifa edeceği gündemdeki yerini koruyor.

Çelebi istifa konuşmasında başka partileri parlatan CHP’ye gelindiğini savundu.

(Haber Merkezi)

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