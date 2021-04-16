CHP yönetiminden Şehit ve Gaziler Derneği’ne ziyaret

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, Şehitler Haftası nedeniyle Çorum Şehit ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Galip Deniz ve diğer şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.

Tahtasız, şehit yakınları ve gazilerin sorun ve taleplerini de dinleyerek, “her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.

Dernek Başkanı Galip Deniz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türk milleti geçmişte büyük bedeller ödeyerek bu vatanı, bu toprakları düşmanlara bırakmadı” dedi.

(Haber Merkezi)

