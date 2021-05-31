CHP yönetiminden ilçe yönetimleri ile istişare

İlçe yönetimleri ve kadın kolları ile buluşan İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, yerel sorunları yerinde incelerken, parti çalışmalarını da değerlendirdi. Sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyaretlere CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever de katıldı.

CHP heyeti; Kargı, Osmancık, Oğuzlar, Dodurga ve Laçin ilçelerini ziyaret ederek partililer ve halkla buluştu.

Kargı’da kuruyan Devrez Çayı ile ilgili muhtarların, üreticilerin ve köy halkının sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız ve beraberindekiler, CHP Kargı İlçe Başkanlığını ve esnafı da ziyaret etti. Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik ve Kadın Kolları yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan CHP’li yöneticiler, ayrıca Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ve Kadın Kolları yönetimi ile de görüşme yapan Tahtasız ve beraberindekiler, parti çalışmalarını masaya yatırdı.

Oğuzlar İlçesinde de İlçe Başkanı Süleyman Şenol ve Kadın Kolları yönetimi ile buluşan CHP heyeti, ilçe esnafını da ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer ve Kadın Kolları üyelerinin çalışmaları hakkında da bilgi alan CHP yönetimi, daha sonra Laçin ilçesine geçerek İlçe Başkanı Uğur Türkmen ve Kadın Kolları yönetimi ise sohbet etti. Tahtasız ve beraberindekiler, Laçin esnafını da ziyaret etti.

Tahtasız’a ilçe ziyaretleri sırasında; CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Üyeleri de eşlik etti.



