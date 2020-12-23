CHP yönetimi, çalışmaları değerlendirdi, hedef belirledi

Parti binası Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına; İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın yanı sıra İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri katıldı.

Toplantıda 2020 yılında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesi yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu. 2021 yılında yapılması planlanan çalışmaların da masaya yatırıldığı toplantıda, üye sayısının artırılması ve önümüzdeki seçimlere hazırlıklı olunması için neler yapılabileceği ele alındı. (Haber Merkezi)