CHP, yenilenen binasında bayramlaştı

Yenilenen parti binasında gerçekleşen bayramlaşma törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP 20. Dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, eski il başkanları Gazi Özkubat, Gürsel Yıldırım, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Aşdağul eski Belediye Başkanı Dursun Uzunca ile partililer katıldı.

Bayramlaşma öncesinde bir konuşma yapan İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, “Bayramlar insanların kaynaştığı, bir araya geldiği, ailelerin daha çok birbirine yaklaştığı, komşuların birbirleriyle görüştüğü çok önemli günlerdir. Bayramları bir fırsat bilip kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırmak gereklidir” dedi.

Bundan sonraki yollarının iktidar yolu olduğunu kaydeden Tüfekçi, “Kenetlenmemiz, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gereklidir. İçimizde küskünlüğün, kavganın olmadığı, omuz omuza tek yumruk şeklinde partimizi iktidara taşımamız gereklidir” ifadelerini kullandı.

Mevcut siyasi iktidarın kayırmacı, liyakatsız, savurgan ve buyurgan, zulüm üreten denetimsiz yönetim anlayışının ülkenin değerlerini tahrip ettiğini belirten Tüfekçi, “Ancak, artan işsizliğe, hukuk, eğitim, şeffaflık, medya özgürlüğü endekslerindeki gerilemeye, hızla yükselen yolsuzluk verilerine, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, milli çıkarlarımızı göz ardı eden dış politika uygulamalarına karşın her şeyin çok daha güzel olacağı yakın bir geleceğe olan inancımızı kaybetmiyoruz.

İnanıyoruz ki bu bayramlar, işsizliğin hızla büyümediği, zamların arka arkaya gelmediği, vatandaşlarımızın dili, inancı, mezhebi, etnik kökeni nedeniyle ötekileştirilmediği günlerin müjdecisi olacaktır.

Bu duygu ve düşünceyle Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür boyu yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah’tan sabır diliyor, bedenlerini bizler ve vatanlarımız için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Şahsım ve örgütüm adına Çorumlu hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)