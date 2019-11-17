CHP Yavruturna delege seçiminde mavi liste ağırlığı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü’nde kongre süreci tüm hızıyla sürerken, mahalle delege seçimleri de Yavruturna Mahallesi ile başlarken, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Bahçelievler Mahallesi seçimleri ile tamamlanmış olacak.

Yavruturna Mahallesi Esnafevler 3.Sokak No: 4A adresinde gerçekleştirilen delege seçimlerinde partiye kayıtlı 662 üye, 16 mahalle delegesini belirlemek üzere sandığa gitti. Saat 10.00'da başlayıp 15.00'de sona eren delege seçimlerinde Beyaz, Mavi ve Sarı olmak üzere üç liste yarıştı.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve çok sayıda partilinin yakından takip ettiği ve çarşaf liste usulü ile yapılan seçimde Metin Kaşar, Taylan Yücel, Feridun Ayvazoğlu, Nesimi Özkubat, Fadime Anaklı, Mehmet Şahin, Kemal Kılıç, Emine Kalender, Muharrem Özer, Mahmut Bayatlı, Turgut İlgü, Firdevs Yalçın, Satılmış Bolat, Zeynur Şahin, Ali Bolat Eroğlu ve Mahmut Eyvaz delege olarak seçildi.

ÇORUM MERKEZDE 194, KÖYLERDE 206 DELEGE

Yavruturna Mahallesi delege seçimlerinin ardından 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Kale Mahallesi, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü ise Bahçelievler Mahallesi'nin delege seçimleri gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgilere göre; Kale Mahallesi’nde 35, Bahçelievler Mahallesi’nde ise 94 delegeyi belirlemek üzere üyeler sandığa gidecek.

Yavruturna Mahallesi ile başlayan Kale ve Bahçelievler Mahallesi’nde toplam 145, diğer mahallelerde 49 ve Merkez İlçe’ye bağlı köylerde ise 206 olmak üzere toplam 400 delege, Merkez İlçe Kongresi’nde oy kullanacak.

(Taner ŞİMŞEK)