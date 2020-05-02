CHP, yangınzede ailenin sorununu çözdü

Geçtiğimiz günlerde Nadık Semtinde bulunan bir gecekonduda elektrik kontağından yangın çıkmış ve büyük çaplı maddi hasar oluşmuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile birlikte yangın yerinde inceleme yaparak, geçmiş olsun dileklerini iletti, ailenin sorunlarını dinledi.

Ev sahibinin akciğer hastası olduğu, maddi durumunun yerinde olmadığı öğrenildi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, yangın sonucu çatısı ve bazı bölümleri yanan evin onarılması için hayırsever bir işadamı ile görüşerek sorunun çözülmesini sağladı.

Evin en kısa zamanda onarılacağı bilgisi alındı.

(Haber Merkezi)