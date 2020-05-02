Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
KADINLAR 1 MAYIS’TA 6284’E DİKKAT ÇEKTİ
KADINLAR 1 MAYIS’TA 6284’E DİKKAT...

CHP, yangınzede ailenin sorununu çözdü

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 7. Sokakta bulunan gecekondu evde çıkan yangının ardından olay yerinde inceleme yaparak, yangınzede ailenin sorunlarının çözülmesini sağladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:33
CHP, yangınzede ailenin sorununu çözdü

Geçtiğimiz günlerde Nadık Semtinde bulunan bir gecekonduda elektrik kontağından yangın çıkmış ve büyük çaplı maddi hasar oluşmuştu.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile birlikte yangın yerinde inceleme yaparak, geçmiş olsun dileklerini iletti, ailenin sorunlarını dinledi.
Ev sahibinin akciğer hastası olduğu, maddi durumunun yerinde olmadığı öğrenildi.
CHP İl Başkanı Tahtasız, yangın sonucu çatısı ve bazı bölümleri yanan evin onarılması için hayırsever bir işadamı ile görüşerek sorunun çözülmesini sağladı.
Evin en kısa zamanda onarılacağı bilgisi alındı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
78 kişi hayatını kaybetti
78 kişi hayatını kaybetti
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
“İŞKUR çalışanlarına yasal koruma getirilmeli”
“İŞKUR çalışanlarına yasal koruma getirilmeli”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim