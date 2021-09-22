CHP ve İYİ Parti’den Muhtar Şahin’e ziyaret

Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Tahtasız, İYİ Parti il Başkanı Özsaçmacı ile birlikte Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin’i ziyaret ederek, mahallenin sorunları, talepleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Köse, Millet İttifakı bileşenleri olarak ziyarette geldiklerini, Kale Mahallesinin Çorum’un büyük mahalleleri arasında yer aldığını, yatırımlardan ne kadar faydalanıp faydalanmadığını belirlemek, sorunlar hakkında bilgi almak birlikte çözme kavuşturmak adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muhtar Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Köse, CHP İl Başkanı Tahtasız ve İyi Parti İl Başkanı Özsaçmacı'ya teşekkür etti.

