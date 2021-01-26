CHP ve Baro’dan “Yaşam Hak” protokolü

CHP İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Aliye Timisi Ersever, hem “Yaşam Hak” projesini anlattı hem de Çorum’da Baro ile protokol imzaladıklarını açıkladı.

Toplantıya CHP Karadeniz Bölge Sorumlusu Kadın Kolları MKYK Üyesi Aliye Timisi Ersever ile birlikte CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ve CHP Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Kadın Kolları Başkanı Anar, CHP ve Çorum Barosu’na 17 Ocak’ta “Yaşam Haktır” projesine ilişkin bir protokol sunulduğunu ve 25 Ocak’ta CHP ve Çorum Barosu arasında bu protokolün imzalandığını duyurdu.

Protokol hakkında bilgi veren CHP Karadeniz Bölge Sorumlusu Kadın Kolları MKYK Üyesi Ersever, CHP İl Başkanlığı ve İl Kadın Kolları ile birlikte çalışmalar sonucunda genel merkezin oluşturduğu “Yaşam Hak” projesi kapsamında Çorum Barosu ile bir protokol imzaladıklarını dile getirdi.

Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar’a teşekkür eden Ersever, “Yaşam Hak projesi, kadınların yaşama hakkının kimsenin almaması ve kadınlara taciz ve tecavüzün önlenmesi ile ilgili bir projedir. Baroların ücretsiz avukat desteğinden yararlanmak istiyoruz. Çünkü bu Türkiye’yi ilgilendiren bir konudur. Psikiyatri Derneği ile 81 ilde bir anlaşma yapıyoruz. Bununla psikolojik desteği kadınlarımıza sunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin tüm belediyeleri ile sığınma evleri konusunda çalışma yapıyoruz. Bunları aslında üzülerek anlatıyoruz.

Keşke Türkiye’de kadına şiddet olmasaydı da bizde bunları yapmak zorunda kalmasaydık. Yaşam hak projesi ile birlikte Türkiye’nin her yerinden gelen aramalara 444 82 85 numaralı hattan cevap veriliyor. Çorum Barosu ile de imzalanan protokol gereği, hatta ulaşan şiddet mağduru kadın ve çocuklara adli yardım ve hukuki destek sağlanacak. Bu kapsamda destek veren Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar’a, İl Başkanımız Mehmet Tahtasız’a, Merkez İlçe Başkanımız Ulaş Tokgöz’e, İl Kadın Kolları Başkanımız Kamile Anar’a, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanımız Filiz Aydın’a ve İl-İlçe Yönetimine teşekkür ederiz. Eşit ve adil yarınları birlikte kuracağız” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)