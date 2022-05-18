CHP ve ADD’den 19 Mayıs Paneli
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü ile Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında panel düzenleyecek.
Güncel 18.05.2022, 01:11
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Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda bugün saat 14.00’de gerçekleştirilecek panele konuşmacı olarak CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi, Çorum Barosu öncesi dönem başkanlarından Av. Mahmut Bayatlı katılacak.
Panele; Kırıkkale Milletvekili, Orta Anadolu Masası Koordinatörü Ahmet Önal, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, ilçe başkanları ve parti yöneticileri katılacak.
CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada panele tüm Çorum halkı davet edildi.
(Haber Merkezi)
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