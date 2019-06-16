CHP Teşkilatı İstanbul’da

YSK’nın kararı ile 23 Haziran 2019 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimlere sayılı günler kalırken, AK Parti ve MHP’li yöneticilerin ardından CHP Çorum Örgütü de, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla seçim çalışmalarına katılmak için İstanbul’a çıkarma yaptı.

Hasan Eray Güleryüz yönetimindeki CHP’li yöneticiler; destek çalışmalarına ilk olarak İstanbul'daki Çorumlu dernek ve sivil toplum kuruluşları ile esnaf ziyaretlerine başlayarak, Ekrem İmamoğlu'na destek istediler. Tüfekçi, CHP heyeti olarak 23 Haziran’a kadar İstanbul’da çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

CHP Çorum heyetinin bazı ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)