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CHP, şehit ailelerini ve gazileri unutmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Gününde şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti.

Güncel 18.03.2022, 19:44
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CHP, şehit ailelerini ve gazileri unutmadı

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki partililer Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü nedeniyle şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
CHP heyeti; Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Adem Mert ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül’ü dernek binalarında ziyaret etti.


İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan ve Kenan Sır ile birlikte ziyaret ettiği derneklerde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının taleplerini dinleyerek, her zaman ve her koşulda yanlarında olacaklarını bildirdi.
Çanakkale Zaferinin Türk milletinin geleceğini şekillendiren, düşmana karşı azim, kararlılık ve eşsiz mücadele ile tüm yokluklara ve kıt imkanlara karşı kazanılmış bir zafer olduğunu dile getiren Tahtasız, “şehitlerimiz sonsuza dek kalbimizde yaşayacak” dedi.
Tahtasız, gerek şehit aileleri, gerekse gaziler derneği için Çorum Belediyesi tarafından yeni bir hizmet binası yapılması, şehrin merkezinde, kullanışlı, şehit yakınları ve gazilerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikle bir merkez oluşturulması gerektiğini belirterek, CHP Belediye Meclisi Grubunun konunun takipçisi olacağını söyledi.
Dernek Başkanları ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türk milleti geçmişte büyük bedeller ödeyerek bu vatanı, bu toprakları düşmanlara bırakmadı. Bugün de bedel ödüyoruz, yarın da ödemeye devam edeceğiz. Her şeye rağmen bu vatan, bu millet, ay yıldızlı bayrağımızın altında, ilelebet hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam edecektir” diye konuştular.
ŞEHİT AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, bazı şehit ailelerini de ziyaret etti.
Çorumlu şehit Jandarma Üstçavuş Cemalettin Erdoğmuş’un ailesini ziyaret eden CHP’li yöneticiler, ailenin sorunlarını dinleyerek, bir kez daha acısını paylaştı.
Şehit annesi Yumak Erdoğmuş ile bir süre sohbet eden İl Başkanı Tahtasız, kahraman bir evlat yetiştirdikleri için Erdoğmuş ailesine teşekkür etti.
Şehit Piyade Çavuş Niyazi Eker’in babası Cafer Eker ve yakınları ile de bir süre sohbet eden Tahtasız, ailenin acısını paylaştı.
Tahtasız ve beraberindekiler, Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan 22 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş'ın babası Zekeriya Darbaş’ı da ziyaret ederek ailenin acısına ortak oldu. (Haber Merkezi) 
 

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