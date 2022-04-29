CHP seçime hazırlık için “öbek eğitimi” düzenledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim ihtimaline karşı MYK üyelerini 51 ilde örgüt çalışması için görevlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda gerek partiye üye kazandırılması, gerekse de sandık güvenliği konusunda genel merkezin daha fazla görev ve inisiyatif alması için harekete geçti. Bu doğrultuda tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine aktif görev verildi.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla MYK üyelerine bu konuda bir yazı gönderildi. Yazıda, “İl örgütleriyle sistemli ve sonuç alıcı temaslar sürdürülebilmesinin parti çalışmalarına katkı sağlayacağı vurgulanarak 51 ilde öbek örgütlenmesi, üye sayısı, üye olmayan mahalle ve köy sayısı, mahalle temsilcisi atama ve sandık sorumlusu atama kriterleri çerçevesinde denetim ve çalışmalar için görevlendirme yapıldığı” belirtildi.

CHP Çorum İl Örgütü’nün düzenlediği “Öbek Eğitimi” programı da Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitim programına konuşmacı olarak CHP Eğitmeni Galip Dinçer Cengiz ile Belediye Meclis Üyesi ve parti eğitmeni Nazik Bulut katıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın moderatörlüğünde yapılan eğitim programına parti yöneticileri, üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.



(Uğur GÖRKEM)

