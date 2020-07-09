CHP PM Üyesi Umut Tekin’den Çorum ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Umut Tekin, CHP Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.
Güncel 09.07.2020, 18:25
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CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’e, CHP’nin adalet yürüyüşüne ait bir tabloyu hediye eden Umut Tekin, partililerle sohbet etti.
İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, parti yöneticileri Burhan Erdem ve Seher Bayıral ile sohbet eden Tekin, ülke ve Çorum gündemini değerlendirdi.
Tahtasız ve Tokgöz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Tekin’e teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)
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