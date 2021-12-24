CHP, perşembe pazarında esnafa ve halka broşür dağıttı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve parti yöneticisi Yurdal Topakkaya, Buharaevler Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında esnafa ve halka broşür dağıttı.



Tahtasız ve beraberindekiler, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek ekonomik durumun analizini yaptı. Esnafın ve vatandaşların sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Tahtasız, son dönemlerde gelen yüksek zamların, girdi maliyetlerindeki artışın ve dövizdeki anormal yükseliş ve düşüşlerin ekonomik düzeni alt-üst ettiğini, toplumun tüm kesimlerinin zor durumda kaldığını belirterek, hükümetin bu duruma acil çare üretmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tahtasız, Ekonomik ve Sosyal Konseyin hemen toplanmasını, Kara Kış Fonu kurulmasını, doğalgaz ve mutfak tüpündeki KDV’nin kaldırılmasını, çiftçinin kullandığı elektrikteki ek kalemlerin tümüyle kaldırılmasını istedi.

Tahtasız, Bankalarda ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerin faiz borçlarının derhal silinmesini, kredi geri ödemelerinin en az 6 az ertelenmesini talep ederek, gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik KDV’nin önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmasını önerdi.

CHP’li yöneticiler, pazar turu sırasında esnafın ve vatandaşın yakın ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşlar ise içinde bulundukları durumu özetledi.

“Mutfakta yangın var” adlı broşürde son günlerde gele zamlar eleştirilerek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutfaktaki yangını söndürmek amacıyla 10 maddelik önerisi hakkında bilgi veriliyor.

“10 Soruda Aile Destekleri Sigortası” adlı broşürde ise güvenli yurttaş, toplum ve gelecek için ev kadınlarına yönelik aile destekleri sigortası hakkında kapsamlı bilgiler yer alıyor.



