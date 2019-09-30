CHP, Osmancık ve Kargı’da partililerle buluştu

Parti yöneticileri Osmancık ve Kargı’da “Danışma Meclisi Toplantısı” düzenleyerek parti üyeleriyle buluştu.

31 Ağustos’ta Merkez İlçe Örgütü ile başlayan danışma meclisi toplantıları, Alaca, Boğazkale, Dodurga, Laçin, İskilip, Uğurludağ, Bayat ve Sungurlu ilçelerinde yapılan toplantıların ardından şimdi de Osmancık ve Kargı’da devam etti.

Parti çalışmalarını, ülke ve Çorum gündemini değerlendirmek, ilçelerde yaşanan sorunları tespit etmek, istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantılara partililerin ve vatandaşların ilgisi yüksek düzeyde oldu.

Osmancık’ta düzenlenen toplantıya; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Aslan Kaya, Bağdat Erzurumlu, Sadık Eral, Yıldırım Çıtak, Sefa Batak, İl Özel Kalemi Rabia Duman, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Çakar, Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç, İlçe Başkanı Vahdet Uslu, Osmancık Belediye Başkan Adayı Mahmut Özhan Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Adayı ve eski İlçe Başkanı Sadık Eker, Kadın Kolları Başkanı Funda Akkuş, ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Toplantıda ilçenin sorunları, beklentileri ve parti çalışmaları ele alındı.

Kargı’da düzenlenen toplantıya ise; İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Aslan Kaya, Bağdat Erzurumlu, Sadık Eral, Yıldırım Çıtak, Sefa Batak, İl Özel Kalemi Rabia Duman, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Çakar, Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, ilçe yöneticileri, Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül, Belediye Meclis Üyesi Adayı Seval Demir, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Zafer Akyıldız ve partililer katıldı.

Danışma ve istişare toplantısı oldukça verimli geçti.

(Haber Merkezi)