CHP Ortaköy’de halkı dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü, ilçe danışma toplantılarını Ortaköy İlçesi ile sürdürdü.
Parti yöneticileri Ortaköy İlçesinde “Danışma Meclisi Toplantısı” düzenleyerek parti üyeleriyle buluştu.
Toplantıya; İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Aslan Kaya, Ahmet Ceyhan, Sadık Eral, Sefa Batak, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Eker, Ortaköy İlçe Başkanı Sırrı Göktaş Uzuner, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Adayı Muzaffer Tüzün, Aşdağul Belediye Başkan Adayı Dursun Uzunca, Aşdağul Belde Başkanı Rafet Uzunca, meclis üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve çok sayıda partili katıldı.
Toplantıda ilçenin sorunları, beklentileri ve parti çalışmaları ele alındı.
CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, ilçe danışma toplantılarının 5 Ekim Cumartesi günü Oğuzlar İlçesi ile son bulacağını bildirerek, Ekim ayının ortalarında ise “İl Danışma Kurulu” toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.
(Haber Merkezi)