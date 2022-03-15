“CHP örgütleri iktidara hazır”

"Büyük Örgüt Buluşması" adını taşıyacak, 24-25 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak kampa, milletvekilleri hariç, Parti Meclisi (PM) üyeleri, il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılacaklarını belirten Tahtasız, “Parti örgütlerimiz bu kampta ilk olarak örgütün iktidara hazırlık yöntemlerini ele alacak; örgüt temsilcileri, kendi bölgelerindeki alan ve saha çalışmalarının yanı sıra seçime yönelik üye ve sandık bazlı çalışmaları hakkında bilgi sunacaklar” dedi.

Mehmet Tahtasız, sandık ve seçim güvenliği, sandık görevlilerinin eğitimi, sandık tutanaklarının temini gibi konuların da ele alınacağı kampta, seçmene ulaşmada izlenecek yöntemlerin de masaya yatırılacağını, Doğu ve Karadeniz bölgelerindeki üye kayıt çalışmalarının görüşüleceği kampta, özellikle milletvekili çıkarılamayan illerin önemle değerlendirileceğini vurguladı.

(Haber Merkezi)