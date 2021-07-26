CHP milletvekilleri ile değerlendirme toplantısı

Çorum’da ilçeleri, sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret eden milletvekilleri, parti binasında yöneticilerle toplantı yaparak hem çalışmaları değerlendirdi, hem de sorunlar ve öneriler hakkında bilgi aldı.

Milletvekilleri Kadim Durmaz ve Faruk Sarıaslan; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile partinin önceki dönem yöneticileri ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda parti çalışmaları, ülke ve Çorum gündemi, seçim hazırlıkları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde yapacağı Çorum ziyareti ele alınarak, sorunlar ve öneriler tartışıldı.

(Uğur GÖRKEM)

